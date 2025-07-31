Ремонтировать и изготавливать металлоизделия на ПСН можно только для физлиц
Если ИП ремонтирует или изготавливает изделия из металла для заказчиков-организаций, то такая деятельность под ПСН не подпадает.
Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 346.43 НК, ПСН может применяться в отношении деятельности по:
ремонту электронной бытовой техники;
ремонту бытовых приборов;
ремонту часов;
ремонту металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
ремонту предметов и изделий из металла;
изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения.
Но есть важный нюанс: ремонт и изготовление изделий должны быть по индивидуальному заказу населения.
На это указывает Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-11-11/59024.
Таким образом, применять ПСН по таким видам деятельности можно только при оказании услуг физлицам.
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