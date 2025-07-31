Ремонтировать и изготавливать металлоизделия на ПСН можно только для физлиц

Если ИП ремонтирует или изготавливает изделия из металла для заказчиков-организаций, то такая деятельность под ПСН не подпадает.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 346.43 НК, ПСН может применяться в отношении деятельности по:

ремонту электронной бытовой техники;

ремонту бытовых приборов;

ремонту часов;

ремонту металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;

ремонту предметов и изделий из металла;

изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения.

Но есть важный нюанс: ремонт и изготовление изделий должны быть по индивидуальному заказу населения.

На это указывает Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-11-11/59024.

Таким образом, применять ПСН по таким видам деятельности можно только при оказании услуг физлицам.