Производители духов и дезодорантов не обязаны платить акцизы

Спиртосодержащая продукция – это подакцизный товар, но спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в упаковке не облагается акцизами.

Производители спиртосодержащей косметической продукции не платят акцизы, указал Минфин в письме от 23.06.2025 № 03-13-11/60835.

Ведомство напомнило, что акцизы платят компании и ИП, которые проводят операции с подакцизными товарами.

Так, подакцизными товарами признаны этиловый спирт и спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9%. При операциях с такими товарами нужно платить акцизы: п. 1 ст. 181 НК.

Но спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости (до 100 мл) не считается подакцизной продукцией: пп. 2 п. 1 ст. 181 НК.

Соответственно, при операциях с этими товарами платить акцизы не нужно.

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