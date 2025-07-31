⚡️ Итоги дня: в аэропортах будут штрафовать нелегальных таксистов, цены на курятину выросли на 18%, а туристы начали заниматься монастырингом

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский будут штрафовать нелегальных таксистов на сумму до 50 тыс. рублей. Предложение по перевозке пассажиров и багажа в аэропортах можно делать лишь на оборудованных стойках, где работают легальные перевозчики.

В Госдуму внесут законопроект о единых днях бесплатной парковки. Предлагается предоставить возможность разместить автомобиль бесплатно на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения по праздничным дням и воскресеньям.

Продажи оземпика и его аналогов в России увеличились в четыре раза за полгода и составили 12,5 млрд рублей. Продажи препаратов с семаглутидом выросли в 4,2 раза — до 11,7 млрд.

Средняя оптовая цена на курятину в середине июля достигла 185 рублей/кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня. Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), который используют в колбасных изделиях.

Информационные сайты, включая СМИ, с начала года потеряли от 15% до 60% (в среднем 30%) органического трафика из-за внедрения нейроответов в Яндексе и Google.

Владельцу никнейма @crypto в мессенджере Telegram предложили выкупить его цифровое имя за $25 млн. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Азбука вкуса» запустила на свой склад робота-инвентаризатора от Яндекса. Он ездит между палетами, сверяет данные с WMS и снижает нагрузку на персонал.

За последние полгода число пользователей, использующих нейросети для общения и эмоциональной поддержки, увеличилось в пять раз. В среднем в чатах с ИИ-компаньонами пользователи проводят 36 минут в месяц.

Россияне все активнее интересуются монастырингом — это вид туризма, при котором гость работает в монастыре трудником в обмен на питание и жилье. Популярность таких поездок в 2025 году выросла на 10%.

24% компаний из Москвы и Московской области прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и перевели сотрудников на щадящий режим работы во время жары. Почти половина работодателей этого делать не стали, а 21% пока затруднились ответить на вопрос.

Росстат вторую неделю подряд фиксирует отрицательные темпы роста цен. Инфляция с 22 по 28 июля 2025 года составила минус 0,05%, точно такой же результат был на неделю назад.

30 июля 2025 года в Северной Осетии установили рекорд по потреблению электроэнергии. Он составил 311 МВт, что на 13 МВт выше предыдущего рекорда. В этот же день также были установлены рекорды по энергопотреблению в Краснодарском крае и Республике Адыгея — 6547 МВт (+439 МВт к предыдущему значению) и в Кабардино-Балкарии — 348 МВт (+12 МВт).

Аграрные вузы России будут подготавливать операторов дронов для агропромышленного комплекса. Например, дроны можно использовать для обработки растений от саранчовых вредителей или для сева риса. Пока что дроны массово в АПК не применяют.