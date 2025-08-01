Эксперт по недвижимости: снижение ключевой ставки оживит спрос на ипотеку в 2025 году

Снижение ключевой ставки скажется на активности покупателей. Станет больше тех, кто готов оформить рыночную ипотеку.

Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов рассказал «Клерку», что ждет рынок после изменения ключевой ставки.

25 июля 2025 года Центробанк понизил ключевую ставку с 20% до 18%. Такая корректировка денежно-кредитной политики воспринимается как положительный сигнал, который может стимулировать оживление спроса на ипотеку.

За последние три месяца восстанавливается активность покупателей — средняя ставка по рыночной ипотеке упала с 29% до 21%. Уже стало известно о планах кредиторов снизить ставки по рыночным программам на 2 процентных пункта: до 20% при первоначальном взносе больше 50% стоимости жилья.

«Текущее решение ЦБ открывает окно возможностей как для девелоперов, так и для покупателей. Оно формирует благоприятный фон для положительной динамики по количеству сделок и может поддержать рынок в период традиционно сдержанной активности в летний период», — объяснил Артур Ахметов.

Изменение ключевой ставки скажется на программах с господдержкой. С 7 августа 2025 года бюджетные субсидии банкам на компенсации по льготной ипотеке сократятся на 1-1,5%. Это значит, что застройщики начнут предлагать покупателям новые ипотечные программы. Не исключено, что появятся более привлекательные условия.

Эксперт считает, что на первичном рынке может вырасти активность покупателей, которым будут интересны уже выведенные в продажу проекты. При этом существенных ценовых изменений не будет.