Названы регионы РФ с самой низкой и высокой стоимостью ОСАГО в первом полугодии 2025

Средняя цена полиса ОСАГО в целом по России в 1 полугодии 2025 года составила 6 077 рублей. Это на 2,8% выше среднего показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам второго квартала 2025 средняя стоимость почти не изменилась в годовом выражении: рост на 1,1%, до 5 967 рублей.

В топ-3 субъектов РФ с самой низкой стоимостью ОСАГО вошли Калининградская, Тамбовская и Брянская области. Здесь средняя цена за полис 4 186, 4 645 и 4 705 рублей соответственно.

Еще в ряде областей цена осталась в пределах 5 000 рублей: это Тульская (4 786 руб., четвертое место), Рязанская (4 985 руб., пятое место) и Белгородская области (4 989 руб., шестое место).

Среди топ-10 регионов с самой дешевой средней стоимостью полиса также Свердловская область (5 165 руб.), Пермский край (5 272 руб.), Пензенская область (5 296 руб.), а также Саратовская область (5 307 руб.).

Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области — 7 757 рублей.

Также в топ-10 регионов с самым высоким средним показателем вошли (в порядке убывания стоимости): Челябинская область (7 370 руб.), Алтайский край (7 254 руб.), Иркутская область (7 247 руб.), Приморский край (7 088 руб.), Кемеровская область (6 944 руб.), Хабаровский край (6 907 руб.), Томская (6 821 руб.), Омская (6 719 руб.) и Липецкая области (6 695 руб.).

Эти данные приводят Финуслуги, пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».