МСП можно закрыть в упрощенном порядке при соблюдении условий

Если компания соответствует всем условиям, можно подать заявление на ликвидацию. До момента исключения из ЕГРЮЛ нужно сдавать отчетность и платить налоги.

Субъект малого или среднего предпринимательства может прекратить деятельность в упрощенном порядке, напоминает региональное УФНС. Но для этого нужно соответствовать всем условиям:

быть в реестре МСП;

не быть плательщиком НДС;

не иметь незавершенных расчетов с кредиторами;

в ЕГРЮЛ нет отметки о недостоверности;

нет долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам;

в собственности нет зданий, земельных участков или транспорта;

не находиться в процессе обычной ликвидации, реорганизации или исключения из ЕГРЮЛ по решению налоговой.

Если выполняются все условия, в налоговую подают заявление об исключении по форме Р19001. Его можно подать в электронном виде, подписав КЭП каждого владельца. Можно подать и на бумаге, заверив подписи владельцев нотариально.

Даже после начала процедуры упрощенной ликвидации необходимо продолжать сдавать отчетность и платить налоги до самого момента исключения компании из ЕГРЮЛ, предупредили налоговики.

Закрыть все долги и отчетность нужно не позднее, чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ.