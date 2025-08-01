МСП можно закрыть в упрощенном порядке при соблюдении условий
Субъект малого или среднего предпринимательства может прекратить деятельность в упрощенном порядке, напоминает региональное УФНС. Но для этого нужно соответствовать всем условиям:
быть в реестре МСП;
не быть плательщиком НДС;
не иметь незавершенных расчетов с кредиторами;
в ЕГРЮЛ нет отметки о недостоверности;
нет долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам;
в собственности нет зданий, земельных участков или транспорта;
не находиться в процессе обычной ликвидации, реорганизации или исключения из ЕГРЮЛ по решению налоговой.
Если выполняются все условия, в налоговую подают заявление об исключении по форме Р19001. Его можно подать в электронном виде, подписав КЭП каждого владельца. Можно подать и на бумаге, заверив подписи владельцев нотариально.
Даже после начала процедуры упрощенной ликвидации необходимо продолжать сдавать отчетность и платить налоги до самого момента исключения компании из ЕГРЮЛ, предупредили налоговики.
Закрыть все долги и отчетность нужно не позднее, чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ.
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