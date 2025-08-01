💢 Иностранцам могут отказать в регистрации, если жилплощадь не будет просторной

Миграционная служба МВД сможет отказать мигрантам в постановке на учет или аннулировать уже выданное разрешение, если их жилье не соответствует норме. На 6 кв. метров должно приходиться не больше одного человека.

31 июля 2025 года Сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный внесли в Госдуму законопроект, по которому иностранцев могут не поставить на миграционный учет, если они не будут соблюдать требования по размеру жилплощади.

Мигранты не смогут получить регистрацию по месту жительства или пребывания, если по месту жительства зарегистрировано сразу несколько человек. Допустимая норма — не более одного человека на 6 кв. метров общей площади жилого помещения.

Авторы законопроекта заметили, что зачастую мигрантов регистрируют там, где они фактически не проживают. Это не позволяет контролировать их перемещения, что создает «угрозу криминогенной ситуации».

«Орган миграционного контроля будет иметь возможность отказать иностранному гражданину или лицу без гражданства в постановке на миграционный учет или аннулировать решение о постановке на миграционный учет в случае превышения указанной нормы жилой площади в 6 кв. м.», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.