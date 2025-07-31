🔍 Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 281-ФЗ о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с применением VPN. Физлиц оштрафуют на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Также за рекламу VPN-сервисов будет штраф от 50 до 80 тыс. рублей для физлиц, от 80 до 150 тыс. — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. — для компаний.

Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что изменения на повлияют на рядовых пользователей. МВД сможет получить информацию о поисковых запросах только после возбуждения уголовного дела.

Закон также введет новую ст. 274.4 УК, по которой за незаконную передачу абонентских номеров будет штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Такая же ответственность наступит, если организовать деятельность по передаче информации, которая нужна для регистрации пользователей в интернете.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.