С 1 апреля 2026 года рассрочку можно будет взять только на полгода

Сначала максимальный срок покупок в рассрочку ограничат 6 месяцами, а с 1 апреля 2028 года он будет 4 месяца.

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 283-ФЗ о регулировании работы сервисов по предоставлении рассрочки.

С 1 апреля 2026 года срок рассрочки будет ограничен шестью месяцами, с 1 апреля 2028 года максимальный срок составит 4 месяца.

Максимальный лимит на покупку в рассрочку без передачи данных о клиенте в бюро кредитных историй (БКИ) будет 50 тыс. рублей. Если лимит превысить, то сведения о договоре отправятся в БКИ. Это изменение позволит отслеживать задолженность, которая формируется у клиентов, а также их долговую нагрузку.

Операторами рассрочки смогут быть только юрлица из специального реестра Центробанка.

Такие компании не имеют права совмещать свою деятельность с работой некредитной финансовой организации, за исключением МФО. Если оператор не банк или МФО, то размер его капитала должен быть не меньше 5 млн рублей.

С 1 января 2027 года операторы рассрочки начнут представлять в ЦБ бухгалтерскую отчетность и другие документы, которые потребует регулятор. Контролировать работу сервисов, собирать отчетность и вести реестр будет ЦБ.

Закон начнет действовать с 1 апреля 2026 года. Он не затронет правоотношения, которые возникли до этого дня.