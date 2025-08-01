Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят: правительственный законопроект-2025

Правительство предложило продлить ипотечные каникулы для семей с детьми. О новом законопроекте, предполагающем снижение нагрузки на родителей с ипотекой, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до полутора лет. При этом проценты по основному долгу станут начисляться только с 7-го по 18-й месяц. И оплатить их можно не сразу, а после погашения обязательств по текущему договору. Равными частями и с той же периодичностью, как и ранее», — заявил глава Правительства.

Сейчас при рождении ребенка можно взять полугодовые кредитные каникулы, если доходы заемщика снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Это поддержит семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу, добавил премьер.