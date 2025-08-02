СберНПФ сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год

В СберНПФ государственную поддержку в рамках Программы долгосрочных сбережений получат более 1,8 млн человек на общую сумму около 32 млрд рублей.

28 июля 2025 года участники ПДС, оформившие договоры в СберНПФ, впервые увидели информацию о размере государственного софинансирования, положенного им за взносы в программу за 2024 год. Данные появились на карточке договора ПДС в СберБанк Онлайн и в личном кабинете на сайте СберНПФ.

Фактическое поступление средств господдержки на счета участников произойдет после завершения всех регламентных процедур. Об этом сообщает пресс-релиз.

Средняя сумма софинансирования от властей на одного участника составит почти 18 тыс. рублей.

Заявлено, что наибольшую поддержку от государства — в размере 36 тыс. рублей в год — через СберНПФ получат около 670 тыс. граждан.

​«Участники, оформившие договоры со СберНПФ, уже получили 17,8% годовых инвестиционного дохода, а теперь смогут дополнительно получить до 36 тысяч рублей государственной поддержки», — сказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Для получения максимальной суммы господдержки (36 тыс. рублей в год) участнику программы необходимо вносить 36,72 или 144 тыс. рублей в год в зависимости от категории дохода ежегодно в течение 10 лет. Минимальная сумма взносов — 2 тыс. рублей в год.