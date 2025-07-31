👌 Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы

Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Отсрочку дадут по договорам, оформленным после 1 марта 2024.

Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 277-ФЗ, который позволит оформить кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым.

Закон начнет действовать с 1 октября 2025 года, но распространяется на кредиты, оформленные с 1 марта 2024.

Получить отсрочку можно сроком на шесть месяцев с периодичностью раз в пять лет.

Правительство отдельно определит максимальную сумму кредита, при которой заемщик сможет получить послабления. Пока что в законе установлены следующие параметры:

для микропредприятий — 60 млн рублей;

для малых предприятий — 400 млн;

для средних — 1 млрд;

для самозанятых — 10 млн рублей.

На кредитные каникулы не смогут уйти компании в состоянии реорганизации или ликвидации, бизнес, в составе которого участвуют крупные предприятия (не МСП) с долей больше 25%. Особые условия не предоставят лицам, которые уже получили кредитные каникулы по другим основаниям.

По договорам с микропредприятиями, малыми компаниями и самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц. Если на каникулы уходит средний бизнес, то проценты нужно платить ежемесячно, а неуплаченные в течение 7 дней суммы пойдут в состав основного долга.