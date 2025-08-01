Центробанк разрешил ПИФам поменять квалификацию с 1 марта 2026 года

Смена статуса паевого инвестиционного фонда позволит квалицированным держателям этих ценных бумаг выйти из проекта после окончания его рисковой стадии. Затем эти ПИФы смогут купить неквалифицированные инвесторы и получать доход.

С 1 марта 2026 года паевые инвестиционные фонды (ПИФ) смогут поменять свой статус с «квального» на «неквальный». Об этом сказано в Указании Банка России № 7085-У от 17 июня 2025 года.

Переквалификация будет интересна фондам, у которых инвестиционная стратегия предполагает вложения с повышенным риском. Например, при строительстве торговых центров или складов. Изменение статуса будет полезным, когда здание уже ввели в эксплуатацию, актив перестал быть рискованным и стал подходящим для консервативной стратегии инвестирования.

Изменения позволят квалифицированным инвесторам выходить из проекта, когда рисковая часть завершится. Затем ПИФ смогут купить неквалифицированные инвесторы, которые будут получать инвестиционный доход.

Для переквалификации фонда будет нужно привести правила доверительного управления, структуру и состав в соответствие с требованиями к ПИФ для неквалифицированных инвесторов.