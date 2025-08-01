Для резидентов МТОР установлены налоговые льготы
На Дальнем Востоке создадут МТОР: международную территорию опережающего развития с льготными условиями для инвесторов. Такой закон от 31.07.2025 № 286-ФЗ подписал Президент.
Закон закрепляет понятие международной территории опережающего развития, определяет порядок создания и функционирования МТОР и требования, предъявляемые к ее резидентам и реализуемым инвестиционным проектам.
Резидентом МТОР может стать молодая компания, с момента регистрации которой прошло не больше двух месяцев, созданная с участием иностранных граждан. Резидент должен вложить не менее 500 млн рублей. Инвестпроект должен быть согласован президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Также в течение 15 лет условия для инвесторов не могут ухудшаться. На них не будут распространяться:
увеличение бюджетных отчислений (кроме таможенных);
увеличение сроков процедур для реализации инвестпроектов;
дополнительные требования к условиям их реализации;
требования о предоставлении дополнительных документов и запретов, которые мешают реализовывать проект.
Также установлены налоговые преференции для резидентов МТОР. 10 лет ставка налога на прибыль будет 0%. В этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная ставка по налогу на прибыль в части перечисления в местные бюджеты.
По страховым взносам тоже установлены льготы:
7,6% — в пределах установленной единой предельной величины базы;
0% — сверх единой предельной базы.
Право на эти тарифы получат резиденты, объем инвестиций которых составляет не менее 500 млн рублей.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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