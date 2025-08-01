Для резидентов МТОР установлены налоговые льготы

Путин подписал закон о международных ТОР на Дальнем Востоке и закрепил за резидентами налоговые преференции.

На Дальнем Востоке создадут МТОР: международную территорию опережающего развития с льготными условиями для инвесторов. Такой закон от 31.07.2025 № 286-ФЗ подписал Президент.

Закон закрепляет понятие международной территории опережающего развития, определяет порядок создания и функционирования МТОР и требования, предъявляемые к ее резидентам и реализуемым инвестиционным проектам.

Резидентом МТОР может стать молодая компания, с момента регистрации которой прошло не больше двух месяцев, созданная с участием иностранных граждан. Резидент должен вложить не менее 500 млн рублей. Инвестпроект должен быть согласован президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Также в течение 15 лет условия для инвесторов не могут ухудшаться. На них не будут распространяться:

увеличение бюджетных отчислений (кроме таможенных);

увеличение сроков процедур для реализации инвестпроектов;

дополнительные требования к условиям их реализации;

требования о предоставлении дополнительных документов и запретов, которые мешают реализовывать проект.

Также установлены налоговые преференции для резидентов МТОР. 10 лет ставка налога на прибыль будет 0%. В этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная ставка по налогу на прибыль в части перечисления в местные бюджеты.

По страховым взносам тоже установлены льготы:

7,6% — в пределах установленной единой предельной величины базы;

0% — сверх единой предельной базы.

Право на эти тарифы получат резиденты, объем инвестиций которых составляет не менее 500 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.