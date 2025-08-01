Табачные и алкогольные компании смогут получать электронные документы от Росалкогольтабакконтроля только после регистрации в ЕСИА
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками напоминает, что смогут получить электронные документы по делам об административных правонарушениях только те компании, которые дали на это согласие.
Участникам алкогольного и табачного рынков нужно пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и при этом на Едином портале дать согласие на направление документов. Об этом сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля.
Зарегистрировать учетную запись в ЕСИА можно по ссылке, через онлайн-банк или в МФЦ.
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