Табачные и алкогольные компании смогут получать электронные документы от Росалкогольтабакконтроля только после регистрации в ЕСИА

Чтобы получать уведомления о нарушениях в электронном виде, табачные и алкогольные компании должны дать на это разрешение.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками напоминает, что смогут получить электронные документы по делам об административных правонарушениях только те компании, которые дали на это согласие.

Участникам алкогольного и табачного рынков нужно пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и при этом на Едином портале дать согласие на направление документов. Об этом сказано на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Зарегистрировать учетную запись в ЕСИА можно по ссылке, через онлайн-банк или в МФЦ.

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Новые правила маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2025 года. Что меняется?

Как оформлять документы и избежать штрафов

Требования к перевозке алкоголя: полный переход на электронный документооборот

Какие документы теперь можно оформлять только в электронном виде?

Как легально подписывать их с помощью ЭП (электронной подписи)?

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