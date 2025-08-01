Компания, которая помимо основной деятельности занимается майнингом, должна вести раздельный учет

Налоговую базу по налогу на прибыль организаций по операциям с криптой считают отдельно от общей налоговой базы.

В письме от 09.06.2025 № 03-03-07/56372 Минфин разъяснил порядок учета расходов на майнинг цифровых валют.

Налоговая база по операциям с цифровой валютой определяется отдельно от общей налоговой базы: п. 1 ст. 282.3 НК.

Поэтому, если компания занимается майнингом помимо основной деятельности – нужно вести раздельный учет, уточняет Минфин.

При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию в отчетном периоде в полном объеме относится к расходам текущего периода. Так же включают в расходы текущего периода внереализационные расходы на майнинг (п. 2 ст. 318 НК), добавило ведомство.

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