Цифровые платформы и маркетплейсы войдут в отдельный реестр

Правительство определит орган, который будет отвечать за работу реестра цифровых платформ.

Президент Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике — от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Согласно документу, посреднические цифровые платформы, которые принимают платежи за товары, работы и услуги, а также маркетплейсы будут вносить в отдельный реестр. Его начнет вести уполномоченный правительством орган.

Цифровые платформы обеспечивают коммуникацию между операторами, партнерами и пользователями. Они помогают заключать гражданско-правовые договоры, размещать заказы.

В законе определено понятие цифровой платформы — это информационная система, которая обеспечивает технические, организационные и другие возможности для взаимодействия операторов, заказчиков, исполнителей, продавцов и покупателей. Это делается в том числе для обмена и распространения информации, продажи товаров, выполнения работ и услуг.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.