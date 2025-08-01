❌ Маркетплейсам запретили ставить скидки без ведома продавцов — Путин подписал закон

В личных кабинетах продавцов на маркетплейсах будет обязательная кнопка, которая позволит отказаться от участия в скидках, распродажах и акциях.

Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Теперь маркетплейсы не смогут устанавливать скидки и автоматические акции на товары продавцов без их прямого согласия.

В интерфейсе личного кабинета селлера на маркетплейсе должна быть функция, которая позволит установить запрет на скидки без ведома продавца.

Оператор должен предупредить селлера о том, что хочет снизить стоимость товара, не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты снижения.

Закон о платформенной экономике вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Недавно мы писали, что для цифровых платформ и маркетплейсов создадут отдельный реестр.