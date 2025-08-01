Мишустин поручил подготовиться к маркировке детского питания

Совет Федерации в 2025 году собирается усовершенствовать контроль за рынком детского питания, в том числе планируют маркировать продукцию для детей и ее компоненты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минпромторгу изучить вопросы регулирования рынка детского питания, включая введение маркировки продукции.

Предложения Совета Федерации по улучшению работы производителей детского питания проработают до 1 ноября 2025 года. Об этом сказано на сайте кабмина.

Кроме того, к 15 сентября Минфин, Минпросвещения и ФАС должны проанализировать стоимость учебников, которые включены в федеральный перечень. Также им предстоит доложить о том, все ли общеобразовательные организации обеспечены нужными материалами.