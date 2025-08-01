До 1 апреля 2027 года будет мораторий на выдачу новых лицензий производителям алкоголя

Компаниям, которые хотят получить новые лицензии на производство спирта, откажут в рассмотрении заявлений до 1 апреля 2027 года.

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 274-ФЗ, который продлит до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта.

Это значит, что в период моратория все заявления на выдачу лицензий будут возвращены заявителям без рассмотрения.

Мораторий распространяется на лицензии по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта, а также разрешений на выпуск спирта для производства его фармацевтический субстанции.

Решение продлить мораторий власти приняли из-за профицита спирта, а также на фоне запуска новых производственных линий. Увеличение продукции может привести к тому, что ее начнут продавать нелегально.

Решение о том, что оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет происходить только с помощью электронных документов, отложили до 1 марта 2026 года. Изначально это правило планировали применять с 1 сентября 2025.

Если у торговой точки выявят нарушения, достаточные для приостановки или аннулирования лицензии, разрешение отзовут только по конкретному месту продажи алкоголя.

Лицензию смогут приостановить, если компания не выполнила предписания об устранении нарушений. Например, при продаже алкоголя ниже минимальной цены или без маркировки, либо в неположенном месте.

За невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля могут аннулировать лицензию. Такое наказание будет:

за препятствование выездной проверке соответствия лицензионным требованиям;

если за одно и то же нарушение в течение года уже дважды приостанавливали лицензию.

Закон вступит в силу с 2 сентября 2025 года, а положение о моратории уже действует с 31 июля 2025 года.