Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

С 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет использовать для федеральных расходов, а с 1 июля 2027 подключат региональные и местные бюджеты.

Президент РФ подписал закон от 31.07.2025 № 303-ФЗ о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.

В Бюджетный кодекс добавлено понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Такой счет открывает казначейству оператор платформы цифрового рубля (Центробанк), его обслуживание будет бесплатным.

Участники системы казначейских платежей смогут проводить расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.

С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с цифровым рублем будет возможно по ограниченному перечню расходов. Его утвердит кабмин по согласованию с ЦБ.

С 1 января 2026 года использовать цифровой рубль можно будет во всех расходах федерального бюджета и при зачислении в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм распространится на региональные и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Закон вступит в силу 11 августа 2025 года.