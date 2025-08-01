Организаторы торгов будут наказывать участников за нарушения
Путин подписал закон-2025 о санкциях за нарушение правил торгов.
Организаторы торговли на финансовых и товарных рынках получили право применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам. Такой закон от 31.07.2025 № 348-ФЗ подписал глава государства Владимир Путин.
По новому закону участники торгов и эмитенты должны представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию.
Если документы не подали или за нарушения правил торгов организатор сможет:
выносить предупреждение;
накладывать штрафы;
приостанавливать или прекращать доступ к торгам.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть 11 августа 2025.
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