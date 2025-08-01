Организаторы торгов будут наказывать участников за нарушения

Путин подписал закон-2025 о санкциях за нарушение правил торгов.

Организаторы торговли на финансовых и товарных рынках получили право применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам. Такой закон от 31.07.2025 № 348-ФЗ подписал глава государства Владимир Путин.

По новому закону участники торгов и эмитенты должны представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию.

Если документы не подали или за нарушения правил торгов организатор сможет:

выносить предупреждение;

накладывать штрафы;

приостанавливать или прекращать доступ к торгам.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть 11 августа 2025.