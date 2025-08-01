😈 С 3 августа 2025 года станет сложнее мешать проверкам

Закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ уточнил ст. 19.4.1 КоАП о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа госконтроля/надзора.

Термин проверки и уклонение от них заменили в целом на любые контрольные и надзорные мероприятия. То есть норму распространили на все мероприятия и действия проверяющих в рамках их. Об этом говорит появившееся в статье примечание.

Отметим, что изначально сенаторы и депутаты, которые предложили законопроект, планировали увеличить штрафы в указанной статье КоАП. Но этого не произошло.