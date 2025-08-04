Центробанк определил для иностранцев правила инвестирования в РФ

Иностранные инвесторы могут открыть счета с пометкой «Ин», положить на них новые деньги и вкладывать средства в покупку активов или депозиты. Но для активов на счетах «С» останется ограниченный режим.

Иностранные инвесторы получили право вкладываться в российский финансовый рынок за счет новых денег. Такую возможность дал Указ Президента от 01.07.2025 № 436.

Документ предусматривает, что иностранным инвесторам будут доступны:

вклады в российских банках;

ценные бумаги на организованных торгах в безадресном режиме;

ценные бумаги на торгах при первичном размещении;

инструменты срочного рынка.

Чтобы приобрести активы, иностранным инвесторам нужно открыть счет с пометкой «Ин». Брокеры и управляющие компании должны вести обособленный учет активов на этих счетах, а банки — обмениваться информацией о совершении операций по ним.

«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок», — сказано на сайте регулятора.

Сейчас иностранцы со счетами типа «С» могут инвестировать с помощью счетов «Ин» (привлекая новые деньги). Однако у активов на счетах «С» ограниченный режим по-прежнему сохранится. Это значит, что деньги с них нельзя будет использовать для новых инвестиций.