Вариант использования маткапитала можно поменять

Минтруд сообщил, что, если уже подали заявление на распоряжение маткапиталом, можно передумать и использовать средства по другому назначению.

Для этого нужно аннулировать отправленное заявление и подать новое.

Например, подали заявление на выплату из маткапитала на детей до 3 лет, но решили отказаться от пособия и потратить остаток денег на покупку жилья или оплату обучения детей. В любой момент можно подать в СФР заявление об отказе от ежемесячной выплаты и написать новое заявление на распоряжение маткапиталом.

Если направили маткапитал на обучение ребенка, но потом расторгли договор с образовательной организацией, неиспользованные деньги вернут – и их можно потратить на другие цели.

Материнский капитал можно использовать по нескольким направлениям одновременно, отметил Минтруд.

Например: