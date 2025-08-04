Вариант использования маткапитала можно поменять
Минтруд сообщил, что, если уже подали заявление на распоряжение маткапиталом, можно передумать и использовать средства по другому назначению.
Для этого нужно аннулировать отправленное заявление и подать новое.
Например, подали заявление на выплату из маткапитала на детей до 3 лет, но решили отказаться от пособия и потратить остаток денег на покупку жилья или оплату обучения детей. В любой момент можно подать в СФР заявление об отказе от ежемесячной выплаты и написать новое заявление на распоряжение маткапиталом.
Если направили маткапитал на обучение ребенка, но потом расторгли договор с образовательной организацией, неиспользованные деньги вернут – и их можно потратить на другие цели.
Материнский капитал можно использовать по нескольким направлениям одновременно, отметил Минтруд.
Например:
ежемесячная выплата на детей до 3 лет;
образование детей;
улучшение жилищных условий;
накопительную пенсию родителей;
социальную адаптацию интеграцию в общество детей с инвалидностью.
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