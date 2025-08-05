СФР проверяет правильность перечисления страховых взносов и актуальность ОКВЭД у работодателей
СФР проводит камеральные и выездные проверки, чтобы проконтролировать расчет и уплаты взносов на травматизм и правильность применения ОКВЭД, от которого зависит тариф на страхование от несчастных случаев.
Камеральные проверки проводят в течение трех месяцев со дня представления раздела 2 формы ЕФС-1. Проверку проводят без выезда на основании:
раздела 2 формы ЕФС-1;
документов (информации), имеющихся у отделения СФР, в том числе полученных от госорганов по запросу.
Если найдут расхождения между заявленными сведениями и данными Фонда, компания получит требование дать пояснения или внести исправления. При правонарушениях составят акт камеральной проверки.
Выездные проверки проводят по месту нахождения работодателя и охватывают период до трех лет. Их проводят, если компания есть в плане-графике выездных проверок.
Проверяющие могут истребовать подлинники документов, связанные с расчетом и уплатой страховых взносов, правильностью применения ОКВЭД.
Также выездную проверку могут провести, если у СФР есть информация о возможном нарушении законодательства, в том числе:
если есть расхождения между фактической деятельностью и заявленным ОКВЭД;
не предоставлены пояснения или их признали необоснованными в ходе камеральной проверки.
Если деятельность компании меняется, нужно вовремя сообщать об этом в СФР и поменять основной ОКВЭД. Иначе будет применяться неправильный тариф, что приведет к штрафам.
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