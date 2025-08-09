Минтруд рассказал, как изменить решение об использовании материнского капитала
У россиян есть возможность сменить направление использования материнского капитала. Это нужно в ситуациях, когда родители уже подали заявление на распоряжение выплатами, а потом решили использовать средства по-другому. Придется аннулировать отправленное ранее заявление и подать новое.
Изменить свое решение могут родители, которые подали заявление на выплату маткапитала на детей до 3 лет, но решили отказаться от пособия и потратить оставшиеся деньги на покупку жилья или оплату обучения.
«В любой момент вы можете подать в Социальный фонд заявление об отказе от ежемесячной выплаты и написать новое заявление на распоряжение маткапиталом», — сказано в телеграм-канале Минтруда.
Также изменить решение могут те, кто уже направили средства на обучение ребенка, но потом разорвали договор с образовательной организацией. Неиспользованные деньги будет можно потратить на другие цели.
Сейчас материнский капитал можно направить:
на ежемесячную выплату на детей до 3 лет;
улучшение жилищных условий;
образование детей;
пенсию родителей;
адаптацию детей с инвалидностью.
