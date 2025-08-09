ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Минтруд рассказал, как изменить решение об использовании материнского капитала

Если родители передумали получать ежемесячные выплаты из маткапитала, они могут оставшуюся сумму направить на другие цели. Например, на покупку жилья.

У россиян есть возможность сменить направление использования материнского капитала. Это нужно в ситуациях, когда родители уже подали заявление на распоряжение выплатами, а потом решили использовать средства по-другому. Придется аннулировать отправленное ранее заявление и подать новое.

Изменить свое решение могут родители, которые подали заявление на выплату маткапитала на детей до 3 лет, но решили отказаться от пособия и потратить оставшиеся деньги на покупку жилья или оплату обучения.

«В любой момент вы можете подать в Социальный фонд заявление об отказе от ежемесячной выплаты и написать новое заявление на распоряжение маткапиталом», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Также изменить решение могут те, кто уже направили средства на обучение ребенка, но потом разорвали договор с образовательной организацией. Неиспользованные деньги будет можно потратить на другие цели.

Сейчас материнский капитал можно направить:

  • на ежемесячную выплату на детей до 3 лет;

  • улучшение жилищных условий;

  • образование детей;

  • пенсию родителей;

  • адаптацию детей с инвалидностью.

