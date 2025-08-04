Как проверить, перечисляет ли работодатель взносы на пенсию: СФР объяснил
Как проверить, перечисляет ли работодатель взносы на пенсию, рассказал СФР.
Фонд рекомендует проверить, что трудоустройство было официальным – тогда стаж и зарплата помогут вовремя выйти на пенсию и сформировать нужный размер пенсионного коэффициента.
Все данные о трудовой деятельности СФР хранит на индивидуальном лицевом счете человека. Там есть данные о сумме уплаченных страховых взносов, периодах трудовой деятельности, стаже, начисленном пенсионном коэффициенте и сумме накопительной пенсии (если такая есть).
Проверить эти данные можно, заказав на Госуслугах выписку о состоянии ИЛС.
Неполные или неточные сведения нужно скорректировать. Для этого через Госуслуги отправляют заявление о корректировке своего ИЛС, отметил СФР.
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