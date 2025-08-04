ЦОК ОК УУ 04.08 Мобильный
Стандартный вычет

🏃 Вычет за сдачу ГТО можно получить только за себя

Успешно сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) могут и несовершеннолетние дети.

У ФНС в Телеграм-чате спросили: если несовершеннолетние сдали ГТО, можно ли рассчитывать на налоговый вычет и на каких условиях.

Специалисты ведомства пояснили, что стандартный вычет на ГТО положен налогоплательщику, выполнившему условия для его получения. А предоставление вычета при сдаче ГТО другими людьми, включая детей, налоговым законодательством не предусмотрено.

Автор

Максим Рукинов

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум