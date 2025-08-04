🏃 Вычет за сдачу ГТО можно получить только за себя

Успешно сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) могут и несовершеннолетние дети.

У ФНС в Телеграм-чате спросили: если несовершеннолетние сдали ГТО, можно ли рассчитывать на налоговый вычет и на каких условиях.

Специалисты ведомства пояснили, что стандартный вычет на ГТО положен налогоплательщику, выполнившему условия для его получения. А предоставление вычета при сдаче ГТО другими людьми, включая детей, налоговым законодательством не предусмотрено.