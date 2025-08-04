📅 Нужно ли платить турналог с услуги, оказанной на стыке 2024 и 2025 годов – зависит от даты поступления полной оплаты

Если расчет прошел в декабре 2024 – платить налог не нужно. А если в январе 2025 – нужно.

Налоговики пояснили, как платить туристический налог, если услугу по размещению оказывали на стыке 2024 и 2025 годов: с 31 декабря 2024 по 4 января 2025.

Это зависит от того, когда прошел полный расчет с покупателем.

Согласно п. 1 ст. 418.7 НК, сумму налога рассчитывают в момент полного расчета с лицом, приобретающим такую услугу.

То есть, если полный расчет провели в декабре 2024 года, то есть до вступления в силу положений гл. 33.1 НК, налог платить не нужно. Даже если услугу оказали в январе 2025, пишут налоговики в чате ФНС.

А если полная оплата за услугу по временному проживанию была в январе 2025 года, то налог платить нужно. При этом обязанность по уплате налога возникает в отношении услуги, оказанной и оплаченной в период действия туристического налога на территории муниципального образования.