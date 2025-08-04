В Московской области с 1 сентября 2025 года ужесточат продажу алкоголя

Новые лицензии на продажу алкоголя не получат магазины и точки общепита, которые расположены во дворах жилых домов.

С 1 сентября 2025 года в Подмосковье запретят продавать алкогольные напитки во дворах жилых домов. Это касается как магазинов, так и предприятий общепита.

Лицензию на розничную продажу алкоголя получат только магазины, у которых вход находится со стороны улицы и не дальше 30 метров от края дороги.

Торговые точки смогут продолжать работу по старым правилам до тех пор, пока действие их лицензий не закончится.

Изменения не затронут пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

«Такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Кроме того, в Московской области с 23:00 до 08:00 запретят продавать спиртное в кафе, барах и иных точках общепита в многоквартирных домах. Исключение сделали только для ресторанов.

Недавно мы писали, что магазины «Красное & Белое» перестали работать в Вологодской области.