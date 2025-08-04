«Торговцы смертью нам не нужны»: магазины «Красное & Белое» перестали работать в Вологодской области
С 1 августа 2025 года сеть алкомаркетов «Красное & Белое» ушла из Вологодской области. Действие лицензии на продажу алкоголя прекратили досрочно по заявлению владельца.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что регион не нарушает права предпринимателей, но и «торговцы смертью нам в регионе не нужны». Сотрудникам ликвидированных магазинов помогут с поиском работы.
«Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда», — пообещал Георгий Филимонов.
Также он добавил, что собственники помещений, в которых находились алкомаркеты, должны «взвешенно подходить к вопросам аренды». Например, отдавать предпочтение предпринимателям из сферы общепита. Для этого региональные власти готовы выдавать льготные займы на создание кафе, ресторанов, пекарен и других точек общепита.
Комментарии3
У кого что болит называется. У нас КБ продают дешёвые яйца, например, сыр, мороженое дешевле, чем в других местах.
И много в Вологодской области таких мест?
А в общепите не торгуют алкоголем?
За 55 рублей - это шедевральный шедевр
@Владислав Савушкин, у нас такого нет)