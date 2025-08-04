Компания «Красное & Белое» не подтвердила новость об уходе из Вологодской области
В пресс-службе сети КБ не подтвердили информацию о массовом закрытии магазинов по продаже алкоголя в Вологодской области.
Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» опровергла заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о том, что магазины закрываются.
Он рассказал, что с 1 августа 2025 года точки «Красное & Белое» ушли из Вологодской области. Причина — владелец досрочно прекратил действие лицензии.
«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе компании.
С начала 2025 года в Вологодской области работало 610 магазинов «Красное & Белое», из них закрылись 346. Основная причина прекращения работы — с 1 марта 2025 года начало действовать ограничение на продажу алкоголя. Напитки можно купить только по будням с 12:00 до 14:00.
Начать дискуссию