Арбитражный управляющий, у которого нет действующих процедур, должен платить страховые взносы
Обязанность по уплате страховых взносов возникает с даты постановки на учет по дату снятия с учета.
В чате ФНС спросили – может ли арбитражный управляющий, у которого нет действующих процедур, не платить фиксированные страховые взносы.
«Нет, обязанность по уплате страховых взносов возникает с даты постановки на учет по дату снятия с учета в налоговом органе в качестве арбитражного управляющего», — ответили налоговики.
Напомним: фиксированная сумма страховых взносов в 2025 году составляет 53 658 рублей.
Мы сообщали, что арбитражный управляющий через ЛК может запросить у налогового органа 29 видов сведений о должнике.
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