Арбитражный управляющий, у которого нет действующих процедур, должен платить страховые взносы

Обязанность по уплате страховых взносов возникает с даты постановки на учет по дату снятия с учета.

В чате ФНС спросили – может ли арбитражный управляющий, у которого нет действующих процедур, не платить фиксированные страховые взносы.

«Нет, обязанность по уплате страховых взносов возникает с даты постановки на учет по дату снятия с учета в налоговом органе в качестве арбитражного управляющего», — ответили налоговики.

Напомним: фиксированная сумма страховых взносов в 2025 году составляет 53 658 рублей.

Мы сообщали, что арбитражный управляющий через ЛК может запросить у налогового органа 29 видов сведений о должнике.