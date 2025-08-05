🏢 Цены на вторичное жилье могут вырасти на 9%

К росту цен на вторичку в 2025 году могут привести смягчение денежно-кредитной политики и динамика инфляции.

Эксперты предполагают, что цены на вторичное жилье могут вырасти до 9% после снижения ставки Центробанка.

«Цены на вторичное жилье в РФ в ближайшей перспективе, вероятно, будут демонстрировать умеренный рост в пределах инфляции», — цитирует ТАСС гендиректора компании по аренде и инвестициям в недвижимость «Смарент» Виктора Зубика.

Он ожидает рост спроса со стороны арендаторов, которые уже начинают выходить на рынок. Они накопили средства на первый взнос и хотят воспользоваться снижением ставок. Поэтому в некоторых сегментах возможен опережающий рост вслед за новостройками. Особенно в тех локациях, где первичка вышла на высокий ценовой уровень.

При этом, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в период с 22 по 28 июля замедлилась до 9,02%.

«Учитывая текущий курс ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики, рост цен на старый фонд недвижимости можно ожидать уже осенью. На мой взгляд, до конца года "квадрат" московской "вторички" подорожает на 5-7%», — считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Рост цен на вторичную недвижимость может начаться при снижении ключевой ниже 15%, добавил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Процент в диапазоне 18-20% остается некомфортным для большинства покупателей, уточнил он.