Депутаты предлагают выдавать детям сертификаты на отдых номиналом 20 тыс. рублей

Депутаты от ЛДПР предлагают ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты номиналом 20 тыс. рублей на отдых в летних лагерях и санаториях. Законопроект направлен на отзыв в Правительство.

Изменение хотят внести в ст. 12 закона о правах ребенка.

«Законопроектом предлагается внести дополнение, закрепляющее право каждого ребенка - гражданина РФ на получение ежегодного именного оздоровительного сертификата номиналом 20 000 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Сертификатом можно оплатить отдых и оздоровление в санаторно-курортных организациях, сведения о которых внесены в госреестр курортного фонда, или в организациях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Также сумму сертификата можно потратить на оплату проезда ребенка до места отдыха и назад.

Также депутаты предлагают дать кабмину право устанавливать порядок предоставления и использования сертификата, чтобы учесть региональные особенности, техническую реализацию, порядок взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению.

Депутат Леонид Слуцкий объяснил, что летний отдых для детей по-прежнему остается недоступным. По его словам, из 28 млн детей этим летом отдохнут всего около 6 млн: не потому, что дети не хотят, а потому, что родители не могут себе этого позволить.

«Вот некоторые цифры: путевка в лагеря на море в 2025 году выросла на 25-30%, это 80-130 тысяч рублей, не считая дороги. Отдохнуть в городском или загородном лагере будет стоить 20-40 тысяч рублей. А если в семье несколько детей и к тому же семья эта малообеспеченная – им что, показывать море своим чадам по телевизору и отпускать играть во двор? Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи», — заявил Слуцкий.

20 тысяч рублей не покроют все затраты на детский отдых, но станут ощутимым подспорьем для семей, считает он.