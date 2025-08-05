В 2025 году «смертность» бизнеса превысила «рождаемость»

Впервые с 2022 года прекратило работу больше компаний, чем открылось новых.

В первой половине 2025 года число закрытых предприятий почти в 1,5 раза превысило количество новых. Такой показатель заметили впервые с 2022 года, когда компании массово уходили с рынка.

С начала 2025 года открылось 95 тыс. организаций, а прекратили работу — больше 141 тыс. В предыдущие три года «рождаемость» компаний превышала их «смертность». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Чаще всего закрывались предприятия из сферы торговли, строительства и обрабатывающей промышленности. Они слишком сильно зависят от роста издержек и снижения спроса. В некоторых регионах началась волна банкротств застройщиков. Например, в Екатеринбурге — экс-генподрядчик группы ПИК «Стройпроект Групп», в Ростове-на-Дону — СК «Донстрой».

Кроме того, часть иностранных компаний, что в 2022 году заявили об уходе с российского рынка, только сейчас приступили к реальному закрытию юрлиц. Например, H&M и Microsoft.

Из-за нестабильных поставок прекращают работать автодилеры, а по причине жесткого регулирования со стороны Центробанка с рынка начали уходить мелкие микрофинансовые организации.

Рост регистраций заметили в бизнесе по добыче полезных ископаемых, в сферах IT, логистики, консалтинга, а также у предпринимателей, которые занимаются электронной торговлей и внутренним туризмом.

На высокую «смертность» бизнеса могла повлиять большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки. Кроме того, появилось больше требований к маркировке, выросли штрафы и налоги на прибыль, усилился фискальный контроль.