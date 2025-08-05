🐄 Крупные производители молока жалуются на сокращение господдержки

Если Минсельхоз перестанет поддерживать отрасль, рентабельность предприятий по производству молока может упасть на 15-20%.

Минсельхоз подготовил новые правила поддержки бизнеса: крупные агрохолдинги по производству молока могут остаться без субсидий. Эти средства хотят направить на другие виды помощи аграрному сектору. Например, на поддержку племенных и генетических центров.

С 2026 года получить субсидии от государства смогут только сельхозпроизводители, которые входят в реестр МСП, самозанятые с личным подсобным хозяйством, научные и образовательные организации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект министерства.

Сейчас производители молока получают субсидии «на литр» готовой продукции. Однако в новых предложениях Минсельхоза нет предложений, как компенсировать выпадающую поддержку крупным компаниям.

«Падение рентабельности у производителей в случае прекращения действия субсидии “на литр” может составить 15–20%. Законы рынка таковы, что это может отразиться на всех других участниках производственного цикла, включая конечного потребителя», — сказал гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

В 2024 году средняя рентабельность молочного животноводства составила больше 28% (без учета субсидий). Показатель выше среднего по отрасли. Самообеспеченность России молочными продуктами достигла 85%.

Малый и средний бизнес производит больше 22% от общего объема сырого молока. Господдержку получают свыше 3,7 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств.

Зампредседателя совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян считает, что крупные агрохолдинги забирают большую долю субсидий, наращивают объем продукции, тогда как мелким предпринимателям достается очень мало денег. Он заметил, что новый механизм поддержки поможет малому бизнесу производить больше молока, а крупному — строить фермы.