Туристический налог платят независимо от цели проживания

ФНС уточнила порядок уплаты туристического налога, если ИП разместил проживающих по договорам с организациями, которые отправляют своих сотрудников в командировку.

«Туристический налог исчисляется вне зависимости от цели проживания физических лиц в средстве размещения», — ответили налоговики.

Если стоимость услуги по временному проживанию равна нулю, например, в случае размещения командированных без взимания платы за временное проживание, то сумма налога из такой налоговой базы тоже будет равна нулю.

А если сумма налога к уплате меньше минимальной, предусмотренной п. 1 ст. 418.7 НК, то нужно все же заплатить минимальный налог — 100 рублей в день: письмо Минфина от 04.10.2024 № 03-05-08/96119.

Научим рассчитывать налоги и страховые взносы на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, узнаете, как формировать уведомления и налоговые декларации, вести документооборот в организации и отражать операции в 1С. Мы обновили программу, добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 руб. вместо 19 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».