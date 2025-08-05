🍒При реализации фруктов, ягод и фруктовой продукции ставка НДС будет 10 или 20%

По общему правилу при продаже фруктов и ягод, включая виноград, ставка НДС 10%.

Эти виды продукции перечислены в п. 2 ст. 164 НК. Их коды опеределяет кабмин в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Ориентироваться нужно на постановление Правительства от 31.12.2004 № 908, которым утверждены перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10 процентов, при реализации товаров в соответствии с ОКПД 2.

В отношении реализации продукции, не включенной в этот перечень, НДС будет 20%, уточняет письмо Минфина от 09.06.2025 № 03-07-07/56340.

Присвоение продукции кода по ОКПД 2 подтверждает имеющаяся документация на эту продукцию, в том числе декларации/сертификаты о соответствии.