Возможен отказ в рассрочке налогов из-за «личного» счета: решение суда 2025

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность отказа ФНС в предоставлении налоговой рассрочки индивидуальному предпринимателю, сославшись на неполноту предоставленных финансовых данных.

ИП, имея налоговую задолженность в размере 5,5 млн руб., подал заявление о предоставлении рассрочки, приложив выписки только по своим предпринимательским счетам. Налоговая отказала, сославшись на отсутствие данных о счетах, открытых на его имя как на физическое лицо.

Бизнесмен обжаловал решение, и суды первой и апелляционной инстанций сочли отказ незаконным — указывая на то, что налоговая имела право самостоятельно запросить данные у банков.

Однако кассационный суд отменил эти решения (постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.04.2025 по делу № А32-60798/2023):

Согласно ст. 64 НК, именно заявитель несет обязанность по предоставлению полного пакета документов при запросе рассрочки.

В рамках налогообложения имущество ИП и физлица рассматривается как единое целое . Открытые личные счета могут свидетельствовать о платежеспособности.

Наличие у ФНС прав запрашивать данные не освобождает ИП от необходимости раскрывать эту информацию самостоятельно.

На практике многие предприниматели считают, что их личные банковские счета не должны анализироваться налоговым органом в контексте бизнес-деятельности. Этот прецедент доказывает обратное: при взаимодействии с налоговой «частные» счета не являются «личными» в буквальном смысле — они включаются в общую картину оценки финансового положения налогоплательщика.

Что учесть: