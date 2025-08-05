Возможен отказ в рассрочке налогов из-за «личного» счета: решение суда 2025
ИП, имея налоговую задолженность в размере 5,5 млн руб., подал заявление о предоставлении рассрочки, приложив выписки только по своим предпринимательским счетам. Налоговая отказала, сославшись на отсутствие данных о счетах, открытых на его имя как на физическое лицо.
Бизнесмен обжаловал решение, и суды первой и апелляционной инстанций сочли отказ незаконным — указывая на то, что налоговая имела право самостоятельно запросить данные у банков.
Однако кассационный суд отменил эти решения (постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.04.2025 по делу № А32-60798/2023):
Согласно ст. 64 НК, именно заявитель несет обязанность по предоставлению полного пакета документов при запросе рассрочки.
В рамках налогообложения имущество ИП и физлица рассматривается как единое целое. Открытые личные счета могут свидетельствовать о платежеспособности.
Наличие у ФНС прав запрашивать данные не освобождает ИП от необходимости раскрывать эту информацию самостоятельно.
На практике многие предприниматели считают, что их личные банковские счета не должны анализироваться налоговым органом в контексте бизнес-деятельности. Этот прецедент доказывает обратное: при взаимодействии с налоговой «частные» счета не являются «личными» в буквальном смысле — они включаются в общую картину оценки финансового положения налогоплательщика.
Что учесть:
При обращении за рассрочкой или отсрочкой необходимо заранее подготовить выписки по всем счетам: и ИП, и физлицо.
Не стоит рассчитывать на то, что налоговая самостоятельно соберет недостающие сведения.
При наличии задолженности выше 500 тыс. руб. высока вероятность комплексной проверки, включая имущество, траты и счета.
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