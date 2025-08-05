❗ Минфин предлагает в три раза повысить штрафы за неприменение ККТ и штрафовать сразу: законопроект-2025

За работу без онлайн-касс ведомство хочет вместо предупреждения сразу штрафовать. Также предлагается ввести новые санкции.

Минфин предлагает поднять штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники. Законопроект о внесении изменений в закон о ККТ опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас за первое нарушение можно получить предупреждение, но Минфин предлагает отказаться от этого. За неприменение ККТ предлагается сразу штрафовать.

Суммы штрафов за неприменение ККТ составят:

Для кого Было Станет Для должностных лиц 10 тыс. руб. 30 тыс. руб. Для юрлиц 30 тыс. руб. 150 тыс. руб.

Также предлагается ввести новые штрафы за повторные нарушения:

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для юрлиц Повторное нарушение, если сумма расчетов без ККТ менее 1 млн руб. От 1/4 до 1/2 суммы расчета без ККТ, но не менее 60 тыс. руб. От 3/4 до 1 суммы расчета без ККТ, но не менее 300 тыс. руб. Нарушения теми, кого ранее наказывали за неприменение ККТ более двух раз, если сумма расчетов без ККТ меньше 1 млн руб. От 1/4 до 1/2 суммы расчета без ККТ, но не менее 150 тыс. руб. От 3/4 до 1 суммы расчета без ККТ, но не менее 750 тыс. руб.

Штраф за невыдачу кассового чека хотят увеличить с 10 тыс. до 50 тыс. руб. для компаний.

Кроме того, налоговикам предлагают дать право возбуждать дела о выявленных нарушениях без проверок во взаимодействии с контролируемым лицом.