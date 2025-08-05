В новой ОЭЗ Татарстана будут работать пять биотехнологических компаний

Инвесторы вложат 15 млрд рублей в особую экономическую зону «Зеленая долина». Они будут производить льняное модифицированное волокно, удобрения, сорбенты в БАДы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина» появится в Заинском районе Татарстана, до 2027 года республика вложит в ее развитие 2,5 млрд рублей.

К «Зеленой долине» уже присоединились пять якорных инвесторов. Они планируют вложить больше 15 млрд рублей и реализовать проекты в сфере биотехнологий. Компании будут заниматься переработкой технических культур (например, льна), производством биоудобрений, сорбентов и биологически активных добавок.

«Все проекты якорных резидентов будут реализовываться в сфере биотехнологий, по сути мы создаем в Татарстане профильный кластер», — сказал заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин.

Ожидается, что проекты инвесторов помогут развиваться агропромышленному комплексу региона, что позволит Татарстану увеличить доходность животноводства и растениеводства.