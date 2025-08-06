Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские разработки

Оригинальные российские проекты должны быть в приоритете у корпорации развития ВЭБ.РФ.

Собственные технологические проекты должны быть в приоритете для господдержки. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

«Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил Путин.

Поэтому при определении перспективных проектов, которые получают поддержку корпорации, Президент поручил обращать внимание именно на это.