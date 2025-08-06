ЦОК ОК ВУ 05.08 Мобильные
Новости ФНС

Справку об отсутствии статуса ИП можно получить через сервис ФНС

Для поступления на госслужбу или для льгот нужна справка об отсутствии статуса ИП. Ее можно получить в электронном виде.

Справку об отсутствии статуса ИП можно получить без посещения налоговой через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Об этом сообщила налоговая служба по новым регионам.

Такая справка подтверждает, что данных о регистрации человека в качестве ИП нет в ЕГРИП. Обычно справки просят:

  • при поступлении на государственную службу;

  • для получения государственных льгот и пособий;

  • при инициации банкротства физлиц и т. д.

Для получения справки вводят только ИНН.

Если физлицо не зарегистрировано как ИП – сервис выдаст справку в формате PDF, заверенную КЭП. Документ можно скачать по ссылке «Получить справку». 

Такая справка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Если человек зарегистрирован как ИП – сервис оформит выписку из ЕГРИП с актуальными сведениями о статусе ИП.

Это бесплатная услуга, напомнили налоговики.

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