Справку об отсутствии статуса ИП можно получить через сервис ФНС

Для поступления на госслужбу или для льгот нужна справка об отсутствии статуса ИП. Ее можно получить в электронном виде.

Справку об отсутствии статуса ИП можно получить без посещения налоговой через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Об этом сообщила налоговая служба по новым регионам.

Такая справка подтверждает, что данных о регистрации человека в качестве ИП нет в ЕГРИП. Обычно справки просят:

при поступлении на государственную службу;

для получения государственных льгот и пособий;

при инициации банкротства физлиц и т. д.

Для получения справки вводят только ИНН.

Если физлицо не зарегистрировано как ИП – сервис выдаст справку в формате PDF, заверенную КЭП. Документ можно скачать по ссылке «Получить справку».

Такая справка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Если человек зарегистрирован как ИП – сервис оформит выписку из ЕГРИП с актуальными сведениями о статусе ИП.

Это бесплатная услуга, напомнили налоговики.