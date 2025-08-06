Справку об отсутствии статуса ИП можно получить через сервис ФНС
Справку об отсутствии статуса ИП можно получить без посещения налоговой через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Об этом сообщила налоговая служба по новым регионам.
Такая справка подтверждает, что данных о регистрации человека в качестве ИП нет в ЕГРИП. Обычно справки просят:
при поступлении на государственную службу;
для получения государственных льгот и пособий;
при инициации банкротства физлиц и т. д.
Для получения справки вводят только ИНН.
Если физлицо не зарегистрировано как ИП – сервис выдаст справку в формате PDF, заверенную КЭП. Документ можно скачать по ссылке «Получить справку».
Такая справка имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
Если человек зарегистрирован как ИП – сервис оформит выписку из ЕГРИП с актуальными сведениями о статусе ИП.
Это бесплатная услуга, напомнили налоговики.
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