С 1 сентября приложение Max станет обязательным для установки на все смартфоны в России

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Через него также будет организована выдача документов на электронную подпись. Несмотря на пиар-кампанию, вокруг приложения нарастает обеспокоенность: оно собирает данные пользователей и не использует сквозное шифрование.

С 1 сентября 2025 года новое российское приложение Max будет включено в список программ, обязательных для предустановки на все новые смартфоны в России. Более того, через него будет организована выдача документов на электронную подпись.

Об этом РИА «Новости» сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Эти положения закреплены федеральным законом», – уточнил Хаминский.

Max становится частью «цифрового суверенитета»

Приложение Max, по данным CNews, пополнит перечень программ, которые должны быть установлены на всех новых устройствах, продаваемых в России. Подобная практика действует с 2021 года — тогда был принят закон об обязательной установке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и умные телевизоры.

На устройствах Apple реализация закона осуществляется через выбор софта при первом запуске. В Android-смартфонах приложения часто предустановлены по умолчанию, и пользователи могут их удалить или заменить. Однако в случае с Max альтернатив может не остаться.

В июле Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить работу иностранных мессенджеров в стране. К началу августа 2025 года в России уже заблокированы Viber, Signal, Discord, а ранее — Telegram.

Пиар с привкусом слежки

Max активно продвигается в Рунете: инфлюенсеры рассказывают, как мессенджер «ловит» даже в лифте. Однако на фоне рекламы появляются и материалы с критикой. В них утверждается, что приложение после установки начинает собирать данные о пользователе — IP-адреса, геолокацию, активность.

Александр Хаминский подтвердил эту информацию:

«Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи».

Бета-версия, нулевой баланс и помощь от операторов

Бета-релиз Max состоялся в марте 2025 года, а к июлю, по словам разработчиков, приложение насчитывало уже более 2 миллионов пользователей. Как пишут «Ведомости», операторы связи помогают Max «в инициативном порядке»: доступ к приложению не тарифицируется даже при нулевом балансе. Такая возможность есть, например, у операторов «Миранда» и «Миртелеком», работающих в Крыму, Севастополе и новых регионах.

Публикации об этом появились в начале августа в Telegram-каналах операторов и региональных ведомств цифрового развития.