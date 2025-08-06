⚡️ Итоги дня: МГУ закрыл институт телепортации, пенсионерам предлагают запретить разговоры по телефону у банкоматов, а «Комус» снизил цены на товары для школы

В июле 2025 года россияне набрали кредитов почти на 900 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в июне.

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В него, в частности, включены «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

В МГУ закрыли институт, изучавший телепортацию, машину времени и другие нетрадиционные научные темы. Он провел более 850 семинаров, чтобы создать машину времени, начать перемещаться в пространстве и научиться получать информацию из будущего. Институт работал более 25 лет.

«ВкусВилл» запустил доставку до постаматов-холодильников. Он стал первым партнером сети «Московский постамат» по доставке продуктов в так называемые «хладоматы» – автоматические камеры хранения с холодильным модулем. Аппарат поддерживает температуру до +5 градусов. Продукты будут храниться в оборудовании несколько часов.

По предложению ФАС в магазинах «Комус» снизили цены на более 150 позиций школьного ассортимента. В среднем скидка составила 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В магазинах такие товары будут отмечены цветными ценниками. К ним относятся тетради, пеналы, школьные наборы и прочие товары для учебы.

В Минпросвещения показали новую школьную форму по ГОСТу. Стандарт призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов. Новый ГОСТ на школьную форму

Расходы потребителей на оплату бьюти-услуг за год увеличились в среднем на 14%. Темпы роста цен ускоряются из-за подорожания оборудования, расходных материалов и текущих платежей. Средний чек при оплате бьюти-услуг, включая салоны красоты, косметологические процедуры, в январе-июне 2025 года составил 2,2 тыс. рублей.

Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое. Стоимость поставок в июне составила 4,4 млн долларов, а в январе-июне показатель достиг 29,3 млн.

В Москве передали 390 жилых комплексов по реновации. С начала реализации программы реновации город возвел 410 комплексов общей площадью жилья 6,2 млн кв. метров.

Пенсионерам предложили запретить разговаривать по телефону рядом с банкоматом. Депутат Нина Останина считает, что это поможет усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые могут выманить у стариков деньги.