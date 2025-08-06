До 6 сентября 2025 года отели и гостиницы должны завершить классификацию, иначе — штраф

Если глэмпинги, гостиницы и отели не прошли обязательный этап классификации, их оштрафуют до 450 тыс. рублей, а также удалят с сайтов и других сервисов по бронированию.

Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев напомнил, что с 6 сентября 2025 года гостиницы, отели и глэмпинги начнут штрафовать, если они не завершили классификацию. Сумма штрафов для компаний — от 300 до 450 тыс. рублей, а при повторном нарушении придется уплатить оборотный штраф.

Кроме того, уже с 1 сентября 2025 года объекты, которые не прошли эту процедуру, перестанут отображаться в агрегаторах бронирования.

«Эта реформа направлена на решение двух задач: создать равные условия для работы всех участников рынка и повысить доверие туристов к качеству размещения», — сказал Алексей Херсонцев.

Сейчас процедура классификации проходит в два этапа. Первый — самостоятельная оценка гостиницы и ее включение в реестр средств размещения. Второй этап — присвоение «звездности», его отели проходят по своему желанию.

До 1 сентября все средства размещения, которые автоматически были перенесены в реестр, должны полностью завершить первый этап классификации. То есть пройти самооценку, обновить информацию о своей деятельности и приложить фотографии через мобильное приложение «Инспектор». Это позволит подтвердить, что помещения соответствуют обязательным требованиям.

Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач рассказал, что ведомство получает больше 2 тыс. заявок в неделю. С 1 августа 2025 года работает служба поддержки и чат для участников рынка. Система реестра прошла стресс-тест и готова к максимальной нагрузке.