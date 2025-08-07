👖 Емкость рынка школьной формы составляет около 70 млрд рублей – Роскачество

Роскачество оценивает емкость российского рынка школьной формы примерно в 70 млрд рублей. Данные получены от профильных ассоциаций отрасли.

Доля полностью локализованного товара составляет до 30%.

Покупают школьную форму постоянно более 70% россиян. Около 45% делают это в магазинах детской одежды, 35% — на маркетплейсах, 15% — в специальных магазинах школьной формы, добавило ведомство.

«Отношение россиян, имеется в виду взрослых, к введению школьной формы достаточно позитивное. Они не против, они поддерживают эту идею и на то есть и экономические и социальные причины», — рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, форма дает детям возможность ощутить причастность к единому коллективу школы, сформировать навыки осознанного потребления.

«Сегодня более 80% обучающихся детей, обучающейся молодежи носят одежду, которая называется школьной формой в том или ином варианте», — добавила чиновница.

Исследование Роскачества за 2024 год показало, что 30% школьной формы российского производства соответствуют ГОСТу, который вступит в силу с 3 сентября 2025 года. То есть рынок готов к его вступлению в силу, уверена Саратцева.