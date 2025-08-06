🔒 ФНС заблокировала счета спортсменки Исинбаевой из-за долга в 283 тысячи рублей

У Елены Исинбаевой заблокировали три банковских счета. Из долга перед бюджетом в размере 818 тысяч рублей она уже погасила только 514 тысяч, но этого еще недостаточно.

5 августа 2025 года налоговики приостановили операции по счетам олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.

Три банковских счета спортсменки заблокировали из-за непогашенной задолженности по налогам на сумму 283 тыс. рублей. Об этом пишут РИА Новости.

В июне 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой, тогда ее долг перед бюджетом составлял 818 тыс. рублей. Легкоатлетке удалось выплатить 514 тыс. рублей, но задолженность осталась.

Елена Исинбаева дважды получала золотую медаль на олимпийских играх: в Афинах в 2024 году и в Пекине в 2008 году. Сейчас спортсменка живет в Испании, но у нее есть недвижимость в Москве. Причем долги по коммуналке составляют больше 400 тыс. рублей.